Раскрыто, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что контратака ВСУ под Днепром возможна только при условии снижения призывного возраста на Украине до 21 года. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам аналитика, отправить мужчин-беженцев на Украину уже согласны европейцы, особенно Германия и Нидерланды.

Собеседник издания считает, что если это произойдет, и ВСУ соберут несколько десятков тысяч человек для какой-то локальной операции, то силы для контрнаступления они подготовить смогут.

Однако будет это под присмотром и везде будут наноситься удары ВС РФ, отметил Дандыкин.

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что самым опасным и смертоносным оружием для вооруженных сил Украины признаны российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник».