В ожесточенном бою взяли в плен командира-наркомана ВСУ

В российский плен попал командир группы 119-й бригады ВСУ Константин Щепакин, страдающий наркоманией. Сдаваться он не хотел до последнего и в ожесточенном стрелковом бою ранил двоих штурмовиков ВС РФ.

Кадры его допроса опубликовал канал "Северный ветер". Родом 27-летний пленный из Чернигова. Со старших классов школы употребляет различные виды наркотиков. Мобилизован был насильно в апреле 2025 года. Успел повоевать под Славянском, где получил контузию, оборонял Купянск, а затем был отправлен в Сумскую область.

В плен попал, когда минировал подходы к своим позициям.