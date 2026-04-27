В ожесточенном бою взяли в плен командира-наркомана ВСУ, он ранил двоих
В российский плен попал командир группы 119-й бригады ВСУ Константин Щепакин, страдающий наркоманией. Сдаваться он не хотел до последнего и в ожесточенном стрелковом бою ранил двоих штурмовиков ВС РФ.
Кадры его допроса опубликовал канал "Северный ветер". Родом 27-летний пленный из Чернигова. Со старших классов школы употребляет различные виды наркотиков. Мобилизован был насильно в апреле 2025 года. Успел повоевать под Славянском, где получил контузию, оборонял Купянск, а затем был отправлен в Сумскую область.
В плен попал, когда минировал подходы к своим позициям.
"Когда я собирал кабель, встретил троих военнослужащих ВС РФ. Они спросили, кто я. Когда я сказал, украинец, мне прилетела в плечо пуля, - вспоминает он. - После этого завязалась перестрелка. Двоих я ранил в ноги. Одному, когда он убегал, выстрелил в заднюю плиту бронежилета, и у меня кончились патроны. Я сам кинулся наутек. Когда убегал, еще трое военнослужащих ВС РФ пришли на подмогу, открыли по мне огонь. Тогда я уже не мог никуда деться, бросил оружие и сдался в плен. Привел на позиции под дулом автомата. Мои люди открыли огонь на подавление, в результате завязался бой, в результате которого двоих моих сослуживцев убили".