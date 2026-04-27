В начале войны иранский самолет F-5 смог отбомбиться по одной из баз США

В первые дни агрессии Израиля и США иранские вооруженные силы, как оказалось, не только отвечали ударами баллистических ракет и беспилотников, но и применяли авиацию. Например, истребитель F-5 смог сбросить бомбы на американскую базу Кэмп-Бюринг на кувейтской терроритории. Об этом сообщила американская телевизионная компания NBC.

Подробности случившегося неизвестны, но, судя по всему, прикрывавшие этот объект средства противовоздушной обороны пропустили этот удар, в результате истребитель, избавившись от своего смертоносного груза, смог спокойно покинуть воздушное пространство Кувейта.

F-5 давно считается устаревшим самолетом, его серийное производство было организовано шестьдесят два года назад. Тем не менее, в составе военно-воздушных сил Исламской республики их имелось около семи десятков. Плюс еще некоторое количество выпускавшихся непосредственно в Иране модернизированных Saeqeh, отличающихся измененным хвостовым оперением.

Несмотря на солидный возраст, эта авиационная техника поддерживалась в летном состоянии, а пилоты показали, что обладают необходимыми навыками ее эффективного применения.