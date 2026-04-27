Военкор рассказал об успехе тактики троянского коня в боях под Красноармейском

В ходе боев за Гришино под Красноармейском российские войска с успехом применили тактику троянского коня, использовав американскую боевую машину пехоты (БМП) M2A2 Bradley. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

© Lenta.ru

«Дерзкая вылазка десанта штурмовиков в еще оккупированное Гришино на восстановленной трофейной технике. Наши парни заехали в населенник на американской БМП "Брэдли" и бронетранспортере М-113», — говорится в публикации.

Военкор отметил, что после выполнения боевых задач штурмовая группа вернулась на контролируемую российскими войсками территорию фронта на этой же технике.

Ранее боевую машину пехоты M2A2 Bradley производства США заметили в КНДР. Трофейную технику установили в мемориальном комплексе в Пхеньяне.