УкроСМИ в сводках о ситуации на Славянском направлении сообщают, что ситуация характеризуется высокой напряженностью и попытками российских войск прорвать оборону так называемого “пояса фортець” (Славянск – Краматорск – Константиновка).

Заблокированная в РФ газета (как и другие нижеуказанные вражеские источники) Kyiv Post пишет, что “российские силы активно применяют управляемые авиабомбы для ударов по центральным районам Славянска, стремясь разрушить логистику и сделать город непригодным для обороны”.

В числе ключевых факторов и рисков для ВСУ называется концентрация российских войск. Дескать, в направлении Славянска и Краматорска Россия сосредоточила группировку численностью около 80 тысяч человек.

Отдельно отмечается: “Захват Рай-Александровки может позволить российским силам форсировать канал «Северский Донец – Донбасс» и выйти на оперативный простор для блокирования логистических путей к Славянску и Краматорску”.

Говорящие головы бандеровского министерства пропаганды разгоняют кейс о непреодолимости рубежей ВСУ вдоль реки Северский Донец и канала “Северский Донец – Донбасс” из-за фортификационных заграждений, затрудняющих продвижение российской бронетехники.

Несмотря на бравурные заявления Генштаба ВСУ “об отражении ограниченных штурмовых действий в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Озерное, Каленики и Резниковка”, с мест даже от бандеровских источников приходит совсем другая информация.

Захисники и их тыловые побратимы рассказывают об аде в районах меловых скал и заповедника “Меловая флора”. На опорники ВСУ на здешних господствующих высотах ежедневно обрушивается огненный вал, убивающий “хероев” пачками. Сырский лично отдает приказ “умереть, но не отдать холмы”, который в первой части успешно выполняется.

Южнее тоже все очень плохо для укровояк. “На Славянском направлении россияне усиливают давление в районе Рай-Александровки, формируя угрозу тактического окружения населенного пункта, – пишет известный в “404-й” милитари-паблик First Political.

– После продвижения в районе Калеников противник (ГрВ “Юг”) начал развивать наступление в сторону лесного массива Долгий. Захват этого участка открывает перед ним возможность держать под огневым воздействием ключевые маршруты снабжения ВСУ со стороны Николаевки, что напрямую влияет на устойчивость украинской обороны”.

По данным этого источника, фиксируется проникновение российских штурмовых групп на окраины самой Рай-Александровки (на самом деле бои уже идут в центре населенного пункта). Первая линия обороны украинской армии с востока уже разгромлена и преодолена.

Наши подразделения закрепляются на подступах к населенному пункту, проделывают проходы в минных полях и налаживают логистику, что обычно является подготовительным этапом к решительной фазе боев за стратегически важное село.

Есть смысл сказать пару слов об этом поселении, входящем в состав Николаевской городской общины Краматорского района.

По данным укро-волонтеров на сентябрь 2025 года, в селе проживало около 219 человек, что значительно меньше по сравнению с 1094 жителями в 2001 году. В начале текущего года местные гауляйтеры насильственно депортировали людей из-за опасения “коллаборационизма”.

Отдельная проблема для ВСУ нарисовалась южнее – там формируется обширная “серая зона”. Украинские войска не могут организовать устойчивую оборону и вынуждены отправлять резервы в Липовку по находящимся под огневым контролем россиян тропам в районе Никифоровки, которая тоже освобождена ГрВ “Юг”. Из 10 “хероев” доходят в лучшем случае двое, но и они долго на “нуле” не живут.

Судя даже по картам бандеровского паблика DeepStateUA, текущая конфигурация фронта указывает на скорое освобождение русскими солдатами Рай-Александровки. Фактически нашим бойцам осталось до Славянска12 км. Значит, очень скоро пушкари ГрВ “Юг” полноценно оборудуют позиции для гаубиц, которые будут добивать до городской агломерации прямой наводкой.

Пару зрадных копеек внес и один из информированных в “неньке” медийных укровояк “Мучной”. По его словам, ситуация в районе Краматорско-Славянской агломерации плохеет – естественно, для “хероев”. Россияне переходят к стратегической фазе, задача не просто давить, а оттеснить украинские силы за канал “Северский Донец–Донбасс”.

Если ВС РФ это удастся, открывается “коридор” на Краматорск через высоты – это примерно 13-14 км продвижения, но с выгодной для русских логикой наступления.

Согласно выводам Института изучения войны (ISW), по состоянию на апрель 2026 года вероятность взятия Славянска российскими войсками оценивается как возросшая по сравнению с предыдущими периодами.

Дескать, захваченный в декабре 2025 года Северск теперь используется ВС РФ как мощный опорный пункт для накопления живой силы и техники перед броском на агломерацию.

Кстати, новый 30-летний комбриг 54-й ОМБр ВСУ, которая за месяц боев потеряла Северск, заявил о неумении укровояк не только стрелять, но и оборудовать нормально позиции.

А теперь “открытка” преодолена, значит, выдавливание “хероев” пойдет по накатанной колее и, с очень большой вероятностью, к концу лета Славянск опять станет русским.

