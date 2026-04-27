Cамолёт-разведчик США приблизился к Калининградской области

РИА Новости: самолёт-разведчик США приблизился к Калининградской области
Небольшой разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II США в 27 апреля провёл патрулирование вблизи российских границ.
Как выяснило РИА Новости на основе полётных данных, борт вылетел из Румынии и к 11:34 мск находился над Балтийским морем севернее Гданьска.
Обычный маршрут таких аппаратов пролегает вокруг Калининградской области через воздушное пространство Польши и Литвы.
Уточняется, что пункт назначения скрыт. Указанное место отбытия также не раскрывают.
В конце ноября самолёт-разведчик США Bombardier Artemis II вёл наблюдение над Чёрным морем.
В начале ноября над Чёрным морем была замечен самолёт-шпион ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent.