Cамолёт-разведчик США приблизился к Калининградской области

Небольшой разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II США в 27 апреля провёл патрулирование вблизи российских границ.

Как выяснило РИА Новости на основе полётных данных, борт вылетел из Румынии и к 11:34 мск находился над Балтийским морем севернее Гданьска.

Обычный маршрут таких аппаратов пролегает вокруг Калининградской области через воздушное пространство Польши и Литвы.

Уточняется, что пункт назначения скрыт. Указанное место отбытия также не раскрывают.

В конце ноября самолёт-разведчик США Bombardier Artemis II вёл наблюдение над Чёрным морем.

В начале ноября над Чёрным морем была замечен самолёт-шпион ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent.