ВС РФ освободили населенные пункты в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Бойцы группировки войск «Север» установили контроль над Новодмитровкой в Сумской области. По данным ведомства, в течение суток на данном участке фронта было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны.

Противник потерял более 170 военнослужащих, боевую бронемашину, три автомобиля, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили Новодмитровку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери армии Украины составили свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и 11 автомобилей. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов, пять складов материальных средств и склад горючего.

Ранее Вооруженные силы России взяли под свой контроль Землянку Харьковской области.