Подполковник раскрыл роль Запада в новой тактике ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ меняют свою тактику применения наземных роботов с помощью специалистов из стран НАТО. Об этом сообщает News.ru.

По словам Марочко, использование наземных роботизированных комплексов Украиной «растет в геометрической прогрессии». Он добавил, что также ВСУ используют «дроны-камикадзе», которые «буквально стоят копейки».

«Естественно все комплектующие для данных комплексов, да и сами БПЛА поставляются натовскими странами», - подчеркнул Марочко.

Подполковник отметил, что ВС РФ уже научились бороться с этими комплексами, а ВСУ пытаются обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее британская газета The Independent рассказала, что ВСУ меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов. По данным газеты, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ планирует заменить около 30 процентов своей пехоты наземными беспилотниками. В украинской армии рассчитывают, что эти роботы будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет «узкоспециализированным подразделением».