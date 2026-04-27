Руководство Европейского союза (ЕС) запугивает свое население российской угрозой в корыстных целях. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его мнению, вряд ли Европа сможет подготовиться к конфликту с Россией за ближайшие годы, учитывая состояние ее армии.

«По большому счету, если посмотреть на баланс сил, то они даже с такой страной, как Украина, не готовы всем Евросоюзом воевать. И к 2030 году готовы они не будут. Возможно, эти заявления связаны с тем, что они просто пытаются выбить из своего населения новые налоги, украсть побольше денег», — сказал Гагин.

В Брюсселе знают, что конфликт с Россией будет губителен для Европы, как это было много раз, добавил аналитик.

20 апреля издание «РБК-Украина» сообщило, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Швеция, к примеру, приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

Ранее дипломат заявила о незаинтересованности Европы в стабильном мире в регионе.