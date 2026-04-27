Омбудсмен Решетилова: число украинских уклонистов достигает 1,6 млн

Число уклонистов, подлежащих призыву на Украине, достигает 1,6 млн. Об этом заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

«По подсчётам Министерства обороны, 1,6 млн человек — это люди, которые сейчас могут пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация», — цитирует её «СТРАНА.ua».

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе подверглись нападению подростков, решивших спасти мужчину от силовой мобилизации.

Сообщалось об инциденте в Виннице, где вооружённая ломом женщина запрыгнула на автомобиль ТЦК и начала выбивать лобовое стекло.