ВКС России тяжелой бомбой ФАБ-3000 уничтожили базу 100-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке.

Подразделения украинского гарнизона - его составляют две бригады, 28-я и 100-я, разместились в большой четырехэтажной школе на окраине спального района.

Бомба размером с легковой автомобиль прилетела точно в центр здания. Над школой поднялось большое облако дыма и пыли. Момент удара зафиксировал дежуривший над городом БПЛА-разведчик.

Русская авиация планомерно сносит укрытия украинской пехоты в Константиновке, заводские цеха со спрятанной в них техникой и дамбы в пригородах, затрудняя противнику логистику.

Эта тактика хорошо зарекомендовала себя при освобождении Красноармейска и Димитрова, поэтому применяется в следующем крупном городе, к которому подошел фронт.