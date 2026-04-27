Двое российских бойцов две недели удерживали позиции в тылу ВСУ

В ДНР двое штурмовиков 35-й гвардейской мотострелковой бригады 14 суток удерживали позиции на восточной окраине села Гришино. Российские бойцы, находясь рядом с пунктом дислокации противника, скрытно вели наблюдение и разведку за техникой ВСУ.

Гранатометчик Алексей Мурычев рассказал ТАСС, что в населенный пункт заходили со стороны Красноармейска (Покровска). Передвижение проводилось скрытно, в дождливую и туманную погоду. Благодаря этому фактору гвардейцы смогли незамеченными пройти между огневых точек противника и замаскироваться в глубине боевых порядков ВСУ.

"Координаты замеченной нами техники оперативно передавали командирам для поражения", - рассказал Алексей Мурычев.

С их помощью расчет ударного FPV-дрона уничтожил "кочующий" танк противника. В одном из домов был обнаружен пункт управления тяжелыми беспилотниками типа "Бабая Яга" с полностью исправным оборудованием.

Другая группа российских штурмовиков группировки войск "Центр" заходила в Гришино на трофейной бронетехнике - БМП Bradley и БТР М113. Взять Гришино удалось 21 апреля благодаря тактике малых групп с эффективным использованием разведданных для корректировки артогня и наведения ударных дронов.

Справка "РГ"

Бои за старинное село Гришино, основанное в 1756 году, начались в ноябре 2025 года. ВСУ превратили населенный пункт в крепость, которая должна была задержать продвижение российской армии на двух важнейших направлениях - на Доброполье и в Днепропетровскую область. Противник создал сеть замаскированных опорных пунктов с подземными ходами сообщения, противотанковыми рвами и минными полями. После освобождения Гришино подразделения РФ смогут выйти к городу Доброполье с запада и окружить группировку ВСУ. Ее разгром развивать наступления на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.