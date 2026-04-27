ВС РФ ударили «Геранями» по боевикам «Кракена»* в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения «Кракен»* ГУР ВСУ в районе Золочева Харьковской области. По данным ведомства, удар нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань».

На кадрах видно, как цель в населенном пункте фиксируется с высоты в тепловизионном режиме. Объект выделен рамкой на фоне застройки, после чего происходит точное поражение. В отдельном фрагменте показан момент удара и вспышка в районе здания.

Ранее ведомство опубликовало кадры применения беспилотников «Герань» по личному составу и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области.

*«Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.