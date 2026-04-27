В арсенале Су-57 появилась ракета с бомбой внутри

Украинская разведка рассказала о новой крылатой ракете С-71К "Ковер", которую начали применять самолеты пятого поколения ВКС России Су-57.

Боеприпас использует технологии снижения радиолокационной заметности: корпус треугольного сечения изготовлен из стеклопластика с дополнительным усилением, внутренние элементы выполнены из алюминиевых сплавов.

Боевой частью служит советская осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250, вмонтированная в силовую раму носовой части ракеты. В движение боеприпас приводит компактный турбореактивный двигатель.

Благодаря трем топливным бакам: основному и двум дополнительным по бокам, - дальность полета ракеты может достигать 300 километров, - пишет "Осведомитель".

"Ковер" применяется с декабря 2025 года. Он также может быть интегрирован в систему вооружения тяжелого беспилотника С-70 "Охотник", считают в ГУР.

Первые упоминания о новом боеприпасе появились в 2024 году. Тогда в справочнике по боевой авиации были опубликованы фото ракеты и ее разведывательно-ударного варианта, С-70М "Монохром".

"Ковер" наносит удары по целям с известными координатами. "Монохром" сам ищет цели, а затем атакует их. Изделия на фотографиях - красного цвета, характерного для летных испытаний.