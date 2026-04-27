Наши бойцы расширили зону безопасности. Поступают сообщения о прорыве линии обороны в районе села Таратутино. В ДНР широким фронтом идёт штурм Константиновки. Также российская армия заняла новые позиции у Рай- Александровки - ключевого узла логистики врага на пути к Славянску и Краматорску.

Минобороны опубликовало кадры освобождения Гришина на Добропольском направлении в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения легендарной 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр". Перед штурмом в село зашли разведгруппы. Одна из них две недели находилась на позициях на восточной окраине в непосредственной близости от позиций противника, корректировала огонь артиллерии и наводила ударные дроны.

Начала штурма противник не ожидал. Отступал спешно, бросая технику и вооружение. В Запорожской области в районе Новоселовки расчеты РСЗО "Град" уничтожили места дислокации боевиков ВСУ.

В работе самоходная артустановка большой мощности "Пион". В Харьковской области расчеты САУ группировки "Запад" поразили пункты временной дислокации, технику и склады ВСУ. Буквально не дают поднять головы противнику и подразделения беспилотных систему группировки, а, кроме того, перехватывают вражеские БПЛА в воздухе.

В свою очередь наши позиции - под надежной противодроновой защитой. Еще на подлете ударные беспилотники врага уничтожают мобильные огневые группы. Используются ПЗРК "Игла - 1", крупнокалиберные пулеметы ДШК и штатные автоматы.

Экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк" группировки "Север" поддержали действия штурмовиков и танковых подразделений в Харьковской области. Термобарическими снарядами уничтожены скопления живой силы ВСУ в лесном массиве. Это дало возможность нашим мотострелкам продвинуться в глубину обороны противника и расширить полосу безопасности в приграничном районе.