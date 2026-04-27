Песков: источник беспилотной угрозы определяют спецслужбы
Определение источника и географии возможных беспилотных атак на Россию - это прерогатива спецслужб, прежде всего военных, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Речь об этом зашла в контексте атак дронов по Уралу.
"Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных, - именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи", - сказал Песков журналистам в ответ на предположения, что БПЛА якобы могли быть запущены с территории Казахстана.