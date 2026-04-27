Российская армия активизировалась на ряде участков ЛБС. ВСУ пытаются снизить темпы наступления, но местами это уже приводит к катастрофе. Как сообщает «Царьград», Донбасс и Харьковщина начинают рушиться.

Финальный штурм

На константиновском направлении продолжается подготовка к финальному штурму Константиновки российскими войсками — об этом заявляют украинские ресурсы. Разведывательные подразделения постоянно патрулируют воздушное пространство над городом, выявляя позиции украинских операторов беспилотников и места сосредоточения пехоты. По обнаруженным целям практически непрерывно наносят удары артиллерия и авиация.

В восточной части Константиновки темпы наступления ВС РФ ниже из-за непрерывных накатов ВСУ с направления Новодмитровки. Без полного контроля над этим населенным пунктом дальнейшее наступление может быть сопряжено со значительными потерями, из-за чего никто не стремится искусственно ускорить кампанию на участке.

Киев также попытался контратаковать в юго-восточной части города — ввод нескольких ДРГ оказался крайне неудачным. Все они были уничтожены с помощью FPV-дронов.

Воровство миллионов евро

Оборона даже самых укрепленных линий требует надежной огневой поддержки с тыла, но ВСУ постоянно испытывают с этим трудности. Это является следствием коррупции на Украине. Как рассказал украинский полковник Владимир Антонюк, Минобороны страны уже не тратит время для создания изощренных схем кражи средств.

«Чем больше сумма, тем легче провернуть аферу. Так, в конце 2024 года тогдашний глава МОУ Рустем Умеров проводит согласование через премьер-министра и Зеленского перераспределение бюджетных денежных средств в пользу украинской пограничной службы на сумму 500 млн евро. Основанием служит фантастическое предложение от неизвестной польской конторы "Лечмар" на поставку боеприпасов якобы для украинской пограничной службы», — рассказал он.

Бюджетные деньги оперативно выделялись польской фирме, которая ничего не производила. В результате боеприпасы в ВСУ не поступили, а деньги не возвращены. Годом ранее через «Лечмар» также украли около 70 млн евро. Журналисты считают, что подобная деятельность через эту фирму продолжается.

Выход к Харькову и Сумам

За последние сутки бойцы группировки войск «Север» продвинулись широким фронтом на харьковском направлении, а также взяли под контроль Бочково на Волчанском участке. Глубина продвижения составила до 4,5 км.

После падения Волчанских Хуторов и высот у противника посыпалась вся оборона. Они оказались не способны держать окружающие лесополосы и населенные пункты, постепенно с большими потерями отступая назад. Не спасли ситуацию и резервы, переброшенные ВСУ с купянского направления.

Сейчас на очереди еще ряд пунктов. Это Поколянная, Краечная, Авалаховка, Чайковка и Ахримовка. В некоторые из них уже вовсю заскакивают ДРГ российской армии.

Военный обозреватель Михаил Дегтярев заявил, что на краматорском участке ВС РФ не только вышли к каналу Северский Донецк — Донбасс, но и взяли под контроль три из четырех дорог снабжения украинского гарнизона в Рай-Александровке. Четвертая превратилась в «дорогу смерти», в которой поражают все, что движется.

ВС РФ могли уничтожить советников НАТО на Украине

Под Константиновкой ВС РФ почти полностью взяли Ильиновку. Другой большой успех случился на добропольском участке — взятие города Белицкое. Он имел огромное значение для противника.

«Подводя итог минувшим суткам, если Белицкой не считать, так как тут не окрашено и пока официально не объявлено, то под наш контроль перешел один населённый пункт и 18,5 кв. км территории. Очень даже неплохой результат для апреля месяца», — заключил он.

Ряд военных экспертов еще в начале года предполагали, что операция будет направлена не только на падение ВСУ в ДНР, но и на разрушение оборонительного потенциала Киева на северной части фронта. Если это так, то выход к Сумам и Харькову скоро станет реальностью.