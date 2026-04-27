Хитрость против «Бабы-яги»: как морпехи РФ превратили дроны в сверхоружие

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты, действующие в составе российской группировки войск «Север», ведут ежедневную борьбу за контроль над «малым небом» в приграничных районах. Военные рассказали РИА Новости, что ключевым фактором в этой борьбе стало не только мастерство пилотов, но и техническая изобретательность.

Технологические хитрости и «войска будущего»

Основной упор российские подразделения делают на модернизацию имеющихся систем. В полевых мастерских морпехи пересобирают дроны, добиваясь ощутимых преимуществ.

«Занимаемся не только восстановлением - экспериментируем. Мавики летают минут по двадцать. Доработанные же вытягивают втрое дольше. И это не предел», - рассказал морпех с позывным Малыш.

Помимо дронов-разведчиков, в строй вводятся отечественные аналоги тяжелых гексакоптеров и специфические ПВО-дроны, предназначенные для перехвата беспилотников противника. Командиры отмечают, что в операторы БПЛА охотно берут «геймеров» - их навыки управления в виртуальной среде позволяют быстрее адаптироваться к реалиям современного боя и службе в «войсках будущего».

ВСУ в Сумской области опираются на массовое применение дронов «Баба-яга» и тактику таранов. Однако морпехи используют многоуровневую разведку, позволяющую вскрывать даже хорошо замаскированные позиции.

По словам старшего оператора БПЛА с позывным «Сенсей», боевой опыт в штурмовых подразделениях помогает ему «читать» местность: «Я прикидываю, как бы сам на месте противника поступил, какие бы маршруты выстроил и как бы замаскировался. Вижу такие зацепки, на которые оператор без опыта в полях не обратит внимания».

Воздушная дуэль и тактика засад

Охота за операторами дронов крайне опасна. ВСУ не только пытаются сбить беспилотники тараном, они также пытаются «сопроводить» дрон до места посадки, чтобы вычислить позицию пилота.

«Хитрят - к примеру, дроны-тараны следят за нашими бортами-разведчиками, стараясь сопроводить их до точки приземления и выявить расчет. Однако не получается - против этого у нас есть свои хитрости», - рассказал командир роты беспилотников, офицер с позывным «Топаз».

ВСУ также делают ставку на скрытность: используют туман и ночь, пытаясь малыми группами просочиться в лесополосы и окопаться. Однако спрятаться им сложно - российская разведка ведет круглосуточный мониторинг.

«Любая мелочь - мусор, притоптанная тропинка - служит зацепкой. <…> Встречаются неопытные [солдаты ВСУ] - нагружают на себя кучу имущества, устают в многокилометровых переходах, скидывают по пути вещи», - заявил «Военкор», командир взвода беспилотных систем.

Недавняя попытка группы ВСУ из семи человек незаметно зайти в село провалилась: их засекли с воздуха и пресекли атаку еще на подходе.