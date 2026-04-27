Танкисты "Южной" группировки войск прямым попаданием по боекомплекту уничтожили целое здание вооруженных сил Украины на Константиновском направлении, заявил в интервью РИА Новости командир танка с позывным "Губернатор".

Цель была выявлена во время разведки с воздуха и российские танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию, поделился подробностями собеседник издания.

По его информации, снаряд попал в место хранения боекомплекта, произошла детонация. В результате здание было разрушено, враг уничтожен, сообщил он.

Точное взаимодействие с разведкой дает возможность эффективно поражать цели, резюмировал «Губернатор».