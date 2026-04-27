Минобороны усилило запрет на перевод бойцов из войск беспилотных систем

Минобороны России усилило контроль за соблюдением запрета на перевод бойцов из войск беспилотных систем (БПС) в другие подразделения без их согласия. Об этом заявил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на межведомственном совещании на тему основных принципов и условиях набора студентов в войска БПС в понедельник, 27 апреля.

Горемыкин подчеркнул, что перемещение бойца войск БПС на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается. По его словам, этот принцип предусмотрен условиями контракта и директивными указаниями Генштаба.

Для повышения ответственности командиров за соблюдением прописанного в контракте условия дополнительно подготовлены указания главы Минобороны, которые до конца апреля 2026 года направят в войска.

Ранее Минобороны России предложило геймерам вступать в войска беспилотных систем. В ведомстве указали, что их опыт в «виртуальных баталиях» может пригодиться на поле боя для контроля над небом.