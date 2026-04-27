Переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С" впервые заметили в Иране

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" российского производства был впервые замечен в Иране, сообщает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, автор блога imp-navigator.

ПЗРК заметили среди вооружения, продемонстрированного силами "Басидж" 22 апреля на мероприятии в поддержку руководства страны и вооруженных сил, проходившем в Ахвазе, провинция Хузестан. На одной из фотографий четко видна пусковая труба комплекса "Игла-С".

Ранее в СМИ периодически появлялись слухи о наличии у Ирана "Игл", однако это - первое визуальное подтверждение того, что комплекс действительно находится в распоряжении иранских военных.

Напомним, что "Игла-С" предназначена для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет на встречных и догонных курсах. Важное отличие от предшественников - повышенная помехозащищенность головки самонаведения и увеличенная мощность боевой части. Комплекс способен поражать цели на дальности до 6 км и высотах до 3,5 км.

Ранее сообщалось, что Иран активно применяет ПЗРК семейства Misagh собственной разработки.