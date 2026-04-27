Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара ВСУ

Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара БПЛА ВСУ по транспортному цеху
Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), водитель погиб в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщила станция.
Атака произошла сегодня.
На станции уточнили, что удар был нанесен по территории транспортного цеха ЗАЭС.
Там подчеркнули, что сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями, поскольку любые атаки на ЗАЭС - это угроза не только людям, но и безопасности в целом.
Близким погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, добавили на станции.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России.