Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что украинские власти могут нарастить усилия по мобилизации, но радикально изменить ситуацию у них не выйдет. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

На прошлой неделе глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинцам «не стоит надеяться на чудо в вопросе доукомплектования армии». Он отмечал, что все желающие присоединиться к ВСУ «уже давно добровольно ушли».

Буданов* подчеркивал, что мобилизационный ресурс Украины практически исчерпан, но без мобилизации ВСУ обойтись не смогут. Как отметил Денисов, и на Украине, и в западных СМИ признают, что украинцы устали от конфликта и не будут помогать мобилизации.

«Социальная база киевского режима продолжает сокращаться», - заявил эксперт.

РИА новости отмечает со ссылкой на данные украинской полиции, что количество нападений на военкомов в 2025 году выросло до 341. За несколько месяцев 2026-го произошло уже более сотни инцидентов.

Среди вариантов пополнения ВСУ, которые рассматривают в Киеве, - снижение мобилизационного возраста и возвращение запрета на выезд для молодых людей. Политолог Александр Дудчак допустил, что на Украине могут начать мобилизацию женщин.

«Сейчас мы наблюдаем, как на Украине проводится агитация, что женщина тоже воин и тоже должна умирать за режим. <…> Поэтому вместе с расширением возрастных рамок будут более активно набирать в ВСУ и украинок», - заключил он.

