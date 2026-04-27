Заложен новый морской тральщик "Дмитрий Глухов"

В Санкт-Петербурге заложили 16-й морской тральщик проекта 12700 "Александрит". Ему присвоили имя "Дмитрий Глухов" в честь Героя Советского Союза, командира 1-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота, участника обороны Севастополя.

По традиции к элементу килевого набора будущего тральщика прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки. Секция заняла свое место на корпусе корабля. В закладке корабля участвовал правнук Дмитрия Андреевича Глухова ‒ капитан 3-го ранга Андрей Назаров.

Ключевая особенность кораблей проекта 12700 ‒ корпус из монолитного стеклопластика, который выполнен методом вакуумной инфузии. Он обладает меньшей массой, повышенной коррозийной стойкостью и прочностью. У корабля минимальные физические поля, поэтому он остается невидимым, находясь в районах с высокой минной опасностью.

Корабли проекта 12700 оснащены современными гидроакустическими комплексами, различными видами тралов, телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.