ВС РФ могли уничтожить советников НАТО на Украине

Российские удары по Шостке и Днепру направлены на уничтожение производств дронов, а также личного состава Вооруженных сил Украины, в том числе и инструкторов и советников из стран НАТО. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Ранее ВС России нанесли удары по Днепру. Также очевидцы сообщили о не менее чем 20 взрывах в Шостке Сумской области.

Военный эксперт Борис Джерелиевский напомнил, что сейчас в Днепре «постоянно создаются полукустарные мастерские, где собираются разные дроны». При этом город превращен в базу для снабжения передовой не только в Донбассе, но и на южном направлении. А Шостка находится в непосредственной близости от линии боевого столкновения и стала логистическим центром для Вооруженных сил Украины.

«В Шостке целями ударов могли стать склады и перевалочные пункты вооружения и боеприпасов, огневые позиции систем ПВО и РСЗО HIMARS, которые ВСУ также часто размещают в населенных пунктах», — объяснил военный эксперт.

Кроме того, по словам Джерелиевского, удары могли также наноситься по местам дислокации личного состава, при этом во всех формированиях, иногда даже батальонного уровня, присутствуют натовские советники.

«Помимо них есть еще иностранцы-операторы систем ПВО и ракетных установок HIMARS. Операторы связи и технической разведки — это все военнослужащие стран НАТО. Допускаю, что сейчас в Шостке высокая концентрация этих специалистов, потому что это направление оказалось в центре внимания Киева и его спонсоров», — пояснил он.

Военный эксперт констатировал, что российские войска «ведут целенаправленную работу по уничтожению военного потенциала Украины» для того, чтобы обезопасить регионы России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом эксперты отмечали, что буферная зона создается для того, чтобы не допустить атак на российские регионы, а ее глубина будет зависеть в том числе и от оружия, которое западные страны передают Киеву.