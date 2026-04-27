Опубликованы кадры удара FPV-дронов "Хезболлы" по израильскому подразделению 669

Несколько солдат Армии обороны Израиля из элитного спецподразделения 669 получили ранения при эвакуации раненого военнослужащего в результате ударов FPV-дронов "Хезболлы", сообщает The Jerusalem Post.

Видео атаки беспилотников появилось в Сети. Видно, что БПЛА атаковали израильских солдат в тот момент, когда они загружали раненого в прибывший вертолет. Один из беспилотников был сбит, а другой ударил неподалеку от солдат ЦАХАЛ. Сразу после этого вертолет, не получивший повреждений, взмыл в воздух и поспешил покинуть место происшествия, не дожидаясь новых ударов.

Ранее сообщалось, что ситуация в Ливане остается напряженной. Движение "Хезболла" заявляет, что вынуждено реагировать на действия израильской армии, которая, по его данным, нарушает режим перемирия.

Подразделение 669 - это элитное авиационное поисково-спасательное подразделение ЦАХАЛ. Его основная задача - поиск и спасение: эвакуация раненых с поля боя, спасение экипажей сбитых самолетов и вертолетов, в том числе в тылу противника, а также оказание неотложной медицинской помощи. В ходе боевых действий в Ливане подразделение 669 активно задействуют для эвакуации раненых израильских военнослужащих из зоны боевых действий.