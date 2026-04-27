Названы возможные места запуска дронов ВСУ в сторону Вологды и Севастополя

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился, что ВСУ могли запустить дроны в Вологодскую область с территории Казахстана: по его мнению, атака осуществлялась с украинской территории. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 26 апреля, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе была атакована производственная площадка фосфорного комплекса. Он отмечал, что в области были отражены три волны налетов, ПВО сбила 14 беспилотников.

В результате атаки пострадали пятеро человек, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Филимонов также сообщил, что беспилотники пробили трубопровод серной кислоты, но утечка была ликвидирована, выбросов опасных химических веществ не произошло. Незначительные повреждения получили производственные здания, также была повреждена световая опора.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в ночь на 26 апреля город подвергся массированной атаке беспилотников. В результат атаки погиб местный житель, несколько домов получили повреждения и произошли возгорания.

«Некоторые эксперты говорят, что дроны могут лететь с Казахстана. Но я думаю, что с Украины. Вологодская область от Украины немного ближе, чем Екатеринбург…», - так атаки прокомментировал Дандыкин.

Он добавил, что чем дальше летит украинский дрон «Лютый», тем меньше взрывчатки он несет. Но, по мнению военного, для ВСУ важен сам факт атаки «в информационном плане».

Дандыкин отметил, что Севастополь могли атаковать из Николаевской области или с подконтрольных ВСУ участков Херсонской области.