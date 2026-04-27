В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 27 апреля.

«Пион» уничтожил технику ВСУ под Харьковом

Самоходная артиллерийская установка «Пион» уничтожила пункты временной дислокации, боевую технику и склады ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Получив данные разведки, расчет «Пиона» отправился на позицию и нанес серию ударов с большого расстояния.

В Минобороны подчеркнули, что сложные метеоусловия - сильный туман, ограничивающий видимость, - не помешали операции благодаря данным, полученным от звукометрического комплекса. Эти данные позволили быстро уточнить координаты цели и нанести удар с высокой точностью.

Ночная смена «Солнцепёка»

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» в ночное время уничтожил пункт временной дислокации и скопление сил ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Объекты ВСУ располагались в лесу. Экипаж тяжелой огнеметной системы нанес удар по целям термобарическими снарядами. Объекты были полностью уничтожены.

Удар Ми-28

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации подразделения дронов ВСУ, рассказали в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Боевой вертолет нанес по цели удар легкой управляемой ракетой. По докладу разведки, цель была поражена.

Засада для Humvee

Расчеты ударных дронов ВС РФ сорвали атаку ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Во время «свободной охоты» ударные беспилотники пресекли попытку наступления украинских сил. ВСУ пытались отправиться на передовую на бронетехнике.

Для поражения наступающих сил операторы дронов применили тактику засады. Маршруты движения украинских групп контролировались с воздуха, после чего дроны наносили удары по технике. Боевые бронированные машины Humvee и «Козак», а также пикапы ВСУ были уничтожены.

Д-30 уничтожили штаб дронов ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункты управления дронами и склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Замаскированные в лесах объекты были выявлены воздушной разведкой.

Уничтожение бункеров ВСУ

Командир расчета беспилотных систем ВС РФ, военный с позывным «Буран» рассказал, как российские силы уничтожили опорные пункты и укрытия ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный рассказал, что российские ударные FPV-дроны поразили цели, совершив массированный налет. В результате были уничтожены два долговременных опорных пункта и два подземных фортификационных укрытия.

Чего боятся ВСУ

Российский штурмовик с позывным «Даг» рассказал РИА Новости о страхе солдат ВСУ перед российской армией на константиновском направлении. Он объяснил это тем, что в стрелковом бою российским солдатам нет равных.