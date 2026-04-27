Эксперт прокомментировал нападки Макрона на Турцию в защиту Греции

Если Турция будет угрожать Греции, то Париж окажет Афинам военную поддержку, и защитит суверенитет страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом французская и греческая стороны продлили еще на пять лет оборонительное соглашение, заключенное в 2021 году.

Военно-политический аналитик, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», кандидат политических наук, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Дарко Тодоровски пояснил «Свободной Прессе», что в военном плане Греция, конечно, отстает от Турции. Греки считаются прекрасными торговцами и переговорщиками, и когда дело коснулось безопасности, они решили заключить оборонное соглашение с Францией и Израилем и установить тесные отношения с США.

«Париж для Афин сегодня самый важный стратегический партнер в военной сфере. Греция исторически считается крупнейшим балканским импортером французского оружия. За последние годы стороны заключили соглашения на экспорт вооружений на более чем 8 миллиардов евро», — уточнил собеседник издания.

По словам Тодоровски, соглашение об оборонительном союзе между Грецией и Францией от октября 2021 года, позволяющее им прийти друг другу на помощь в случае внешней угрозы, привело к дальнейшему росту напряженности в отношениях с Турцией. Это первый случай объединения внутри НАТО без ссылки на конкретный документ военного альянса, членом которого также является Анкара.

Договор устанавливает расширенную и модернизированную основу для военного сотрудничества, имеющего значительную стратегическую важность, направленную на укрепление обороноспособности обеих стран и углубление их стратегического взаимодействия.

«Соглашение основывается на стратегическом партнерстве в области сотрудничества в сфере безопасности и обороны, подписанном 28 сентября 2021 года, основной целью которого было усиление политической координации и сотрудничества в области обороны между двумя государствами, и стратегическое сдерживание Турции. Новое соглашение отражает как созревание двусторонних отношений, так и меняющуюся динамику региональной и европейской безопасности после 2022 года», — отметил Тодоровски.

Эксперт подчеркнул, что три структурных фактора объясняют эту эволюцию. Во-первых, укрепление прочного двустороннего партнерства в области обороны, подкрепленное крупными программами закупок и промышленного развития — в частности, фрегатами класса «Кимон», истребителями «Рафаль», крылатых ракет, противокорабельных ракет «Экзосет», вертолетов NH90 — создало благоприятные политические и оперативные условия для более глубокой интеграции. Франция в последние годы активно помогает в развитии и модернизации ВПК Греции.

«Во-вторых, эскалация напряженности с Турцией в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море усилила необходимость в надежном сдерживании и повышении боеготовности. В-третьих, что стратегически более важно, ускорение усилий по созданию автономной европейской оборонной архитектуры — как в области развития потенциала, так и в оперативном планировании — обеспечило более широкий геополитический импульс для укрепления этой двусторонней оси», — заключил Тодоровски.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что Мадрид работает только с официальной информацией, исходящей от властей других государств. Так он отреагировал на данные источника Рейтер в Пентагоне о некоем внутриведомственном электронном письме, в котором говорится, что США рассматривают приостановку членства Испании в НАТО.