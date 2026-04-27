Северная Корея получила значительную часть западной боевой техники, подбитой в Курской области. Об этом стало известно время во время встречи Ким Чен Ына с министром обороны РФ Андрея Белоусовым.

В открытом ими мемориальном комплексе в Пхеньяне находятся турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi и немецкий танк Leopard 2A4, пишет "Военная хроника".

На территории комплекса находится мемориальное кладбище. Там захоронены корейские военнослужащие, погибшие на защите Курской области. К доске с их именами российская делегация возложила цветы.

Белоусов также наградил солдат КНДР, принимавших участие в курской операции.