КНДР получила технику НАТО, подбитую в Курской области
Северная Корея получила значительную часть западной боевой техники, подбитой в Курской области. Об этом стало известно время во время встречи Ким Чен Ына с министром обороны РФ Андрея Белоусовым.
В открытом ими мемориальном комплексе в Пхеньяне находятся турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi и немецкий танк Leopard 2A4, пишет "Военная хроника".
На территории комплекса находится мемориальное кладбище. Там захоронены корейские военнослужащие, погибшие на защите Курской области. К доске с их именами российская делегация возложила цветы.
Белоусов также наградил солдат КНДР, принимавших участие в курской операции.