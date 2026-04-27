Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь три украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

© Вечерняя Москва

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, — передает Telegram-канал ведомства.

Зарубежные СМИ ранее сообщили, что украинские военные якобы начали использовать беспилотные наземные транспортные средства, которые на данный момент проходят испытания в воинских частях.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге. Речь идет о высотном доме в центре города, где оказались повреждены шесть этажей. Из здания эвакуировали 50 человек.