Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают замаскированные наземные платформы-камикадзе с минами для сдерживания продвижения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте».

«Там, где межпозиционное пространство составляет около 100 и менее метров, боевики начали запускать замаскированные наземные платформы-камикадзе, груженные танковыми минами», — заявил военный эксперт.

Марочко прокомментировал продвижение ВС России на фронте и отметил новые тактические приемы ВСУ в непосредственной близости от передовых позиций. По его словам, украинское командование также активно использовало в ходе контратак тактику «мясных штурмов», что привело к высокому уровню безвозвратных потерь среди солдат ВСУ.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл цель буферной зоны ВС России в Днепропетровской области. По словам главы ДНР, украинское командование осознало угрозу от действий российских войск и предпринимает попытки контратак.