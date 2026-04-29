Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над девятью районами Воронежской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.
Губернатор пояснил, что в результате воздушных атак никто из мирных граждан не пострадал. По его предварительным данным, каких-либо разрушений инфраструктуры на земле не зафиксировано.
Ранее беспилотник атаковал Днепрорудненскую центральную районную больницу Запорожской области.