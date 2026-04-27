Описаны последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в ночь с 25 на 26 апреля были повреждены десятки многоквартирных (МКД) и частных жилых домов. Так последствия одного из самых мощных ударов ВСУ по городу описал его губернатор Михаил Развожаев.

По словам чиновника, повреждения были зафиксированы в 34 МКД.

«Также различные повреждения получили 17 частных домов, здание академии хореографии, два магазина и СТО», — заявил Развожаев.

Он отметил, что поручил всем ответственным службам оперативно устранить последствия налета.

В ночь на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотников. Губернатор Развожаев назвал налет мощнейшим.

По словам чиновника, ВСУ планировали запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.