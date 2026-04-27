Комплекс подавления навигации дронов "Вика" разработали в России

Новый комплекс "Вика" обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая таким образом защиту от беспилотников, сообщает ГК Ростех.

Встроенный обнаружитель радиоканалов позволяет применять новинку как в ручном, так и в автоматическом режиме. Объединение нескольких "Вик" в единую систему обеспечивает круговую оборону объекта. От шести до восьми комплексов устанавливают так, чтобы каждый отвечал за свой 60-градусный сектор.

"При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие", - сообщали в Ростехе.

Важная особенность комплекса заключается в том, что за счет обнаружителей он активируется только тогда, когда обнаружена угроза, не нарушая работу гражданской инфраструктуры в другое время. Это важный шаг от "коврового подавления" всех частот подряд к интеллектуальной, дозированной защите.