США скупают ракеты — ВВС готовят масштабное пополнение

Bloomberg сообщает, что ВВС США планируют в течение пяти лет закупить около 4,3 тысячи крылатых ракет JASSM и JASSM-ER для пополнения запасов высокоточного вооружения.

Речь идет о ракетах большой дальности, способных поражать цели на расстоянии до 900 километров. Они относятся к малозаметным средствам поражения и применяются для ударов по защищенным объектам за пределами зон противовоздушной обороны.

По данным агентства, решение о закупке связано с сокращением запасов. Отмечается, что значительная часть ракет была израсходована в ходе конфликта с Ираном, а на начальном этапе операции использовалось большинство доступных боеприпасов этого типа.

Поставки рассчитаны до начала следующего десятилетия. Планируется не только восстановить запасы, но и увеличить общее количество таких ракет на вооружении.

Контракт оценивается в десятки миллиардов долларов. Основным подрядчиком выступает Lockheed Martin — разработчик и производитель семейства JASSM.

В Пентагоне детали программы не раскрывают. Сроки развертывания и распределение ракет между видами войск уточняются.

Отмечается, что расход высокоточных боеприпасов в современных конфликтах превышает темпы их восполнения.

