Гонка вооружений ускорилась — расходы стран взлетели до рекордных $2,9 трлн

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщает, что мировые военные расходы в 2025 году достигли $2,887 трлн, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

Рост продолжается уже 11-й год подряд. Доля таких затрат в мировой экономике поднялась до 2,5% — максимума с 2009 года. Основной вклад в увеличение обеспечили Европа и страны Азии и Океании, где расходы выросли на 14% и 8,1% соответственно. В США зафиксировано снижение, что повлияло на замедление общей динамики.

Три крупнейших игрока — США, Китай и Россия — суммарно направили на военные нужды $1,480 трлн, что составляет 51% глобального объема. В пятерку лидеров также вошли Германия и Индия, на которые вместе пришлось 58% всех расходов.

Россия увеличила траты на 5,9%, доведя их до $190 млрд, что эквивалентно 7,5% ВВП. Украина нарастила расходы на 20% — до $84,1 млрд или около 40% ВВП, заняв седьмое место в мире по этому показателю.

В Европе общий объем достиг $864 млрд. Ускорение связано с продолжающимся ростом затрат России и Украины, а также с программами перевооружения стран НАТО. Военные расходы альянса составили $1,581 трлн, или 55% мирового уровня. Европейские участники блока направили $559 млрд, при этом в 22 странах расходы достигли не менее 2% ВВП.

Германия увеличила бюджет на оборону на 24% — до $114 млрд, превысив порог 2% ВВП впервые с 1990 года. Испания подняла показатель на 50% — до $40,2 млрд, также впервые преодолев этот уровень с 1994 года. В Британии зафиксировано снижение на 2% — до $89 млрд, тогда как Франция увеличила расходы на 1,5% — до $68 млрд.

В США расходы составили $954 млрд, что на 7,5% ниже уровня 2024 года. Снижение связано с отсутствием новых решений по военной помощи Украине, однако инвестиции в ядерные и обычные силы сохраняются.

На Ближнем Востоке общий объем расходов достиг $218 млрд, увеличившись на 0,1%. В Саудовской Аравии показатель вырос на 1,4% — до $83,2 млрд. В Израиле зафиксировано снижение на 4,9% — до $48,3 млрд, при этом уровень остается значительно выше показателей 2022 года. Турция увеличила расходы на 7,2% — до $30 млрд, Иран сократил их на 5,6% — до $7,4 млрд.

В Азии и Океании зафиксирован самый быстрый рост с 2009 года. Общий объем составил $681 млрд. Китай увеличил расходы на 7,4% — до $336 млрд, Индия — на 8,9% — до $92,1 млрд, Пакистан — на 11% — до $11,9 млрд. Япония нарастила бюджет на 9,7% — до $62,2 млрд, Тайвань — на 14% — до $18,2 млрд.

В Африке расходы выросли на 8,5% — до $58,2 млрд. В Нигерии показатель увеличился на 55% и составил $2,1 млрд на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.