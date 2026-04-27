Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».

«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный "Шквал" и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и "Геранями"», — сообщил он.

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка украинской армии Дмитрий Филатов сообщил, что командование ВСУ отказалось от боев за Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, подразделения согласились не тратить силы и ресурсы на сражения за город.