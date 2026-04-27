Новые британские ББМ пропускают угарный газ в кабину

В британских боевых бронированных машинах Ajax обнаружен комплекс проблем, включающий утечку угарного газа. Об этом пишет газета Daily Mail.

В публикации сообщается, что находящиеся в машине военнослужащие получают отравление токсичными парами. Официальный отчет вызвал шок в Министерстве обороны. Возникли опасения, что на «проблемную машину» потребуются дополнительно выделить миллионы фунтов стерлингов.

В материале утверждается, что стоимость Ajax уже составляет 8,5 миллиардов долларов. При этом жалобы от военных на ББМ поступают уже долгие годы. Так, в прошлом году десятки солдат попали в госпиталь после учений, в ходе которых использовались эти бронемашины.

В британском оборонном ведомстве заверяли, что такие случаи единичны, и проблема не носит системного характера. Однако жалобы поступают от военнослужащих давно и регулярно. Эксперты связывают проблемы экипажей бронемашин со здоровьем с конструктивными особенностями техники. При движении она сильно вибрирует, из-за этого даже невозможно вести стрельбу. Также военнослужащие обращались к врачам из-за боли в суставах после эксплуатации Ajax.

В свою очередь, конструкторы уверяют, что исправили все недостатки. Однако в Британии уверены, что если проблема не уйдет, то планы по экспорту бронемашин не осуществятся.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под служебным грифом сообщила, что новая цифровая система связи немецкой армии D-LBO неработоспособна и может создавать риск для жизни военных. В материале сообщалось, что новейшая система, которую испытывали в ноябре, имеет серьезные недостатки и еще не готова для эксплуатационных испытаний. Также ее преждевременно использовать в ходе подготовки и учений. При этом, можно ли будет достигнуть ее готовности к сентябрю 2026 года, прогнозировать нельзя.