Вооруженные силы Украины (ВСУ) напуганы тем, что российские войска могут в любой момент начать наступление, и из-за этого украинские солдаты начали массово сжигать лесополосы в Запорожской области и на севере Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о лесополосах в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. «Боятся наступления российских сил и пытаются лишить потенциальных укрытий», — рассказал он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация, а российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.