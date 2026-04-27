Корабли США экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США экстренно оснащают пусковыми установками с ракетами Hellfire («адский огонь») для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет TWZ.

ВМС получили дополнительное финансирование для оперативной интеграции антидроновых систем на корабли ударных группировок во главе с авианосцами Gerald Ford и Theodore Roosevelt. Средства предназначены для закупки и установки пусковых систем с ракетами Longbow Hellfire и Coyote.

Как пишет издание, опыт, который ВМС США накопили в ходе работы в Красном море и операции против Ирана, доказывает острую необходимость в усилении защиты кораблей от БПЛА.

AGM-114L Longbow Hellfire является модификацией ракеты «воздух-поверхность» AGM-114. Боеприпас получил комбинированную систему наведения с активной головкой самонаведения и инерциальной системой. Это позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл».

В апреле TWZ писало, что Соединенные Штаты прикрыли свои объекты на Ближнем Востоке от ударов дронов-камикадзе Shahed перехватчиками Merops.