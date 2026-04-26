Новые бронемашины Британии оказались смертельно опасны для солдат

В боевых бронированных машинах (ББМ) Ajax, созданных для британской армии, обнаружена «многофакторная комбинация» критических дефектов. Среди них — системная утечка угарного газа, отсутствие воздушных фильтров, ослабленные или отсутствующие болты крепления двигателя. К такому выводу пришла группа инспекторов министерства обороны, передает 26 апреля газета Daily Mail со ссылкой на официальный отчет ведомства.

Британские военные жалуются на технику уже много лет. В 2025 году были госпитализированы десятки солдат после учений с использованием Ajax, в том числе из-за отравления выхлопными газами. В комитете по обороне парламента подтвердили, что экипажи неоднократно жаловались на нехватку кислорода и потерю сознания прямо во время движения по пересеченной местности.

Официальный отчет, по данным издания, вызвал шок в минобороны: существует опасение, что на устранение множества дефектов потребуются дополнительные миллионы фунтов стерлингов государственного финансирования. Инспекторы также выявили у Ajax неисправности гарнитуры, механические дефекты и неполадки с гусеницами. Кроме того, были обнаружены ненадежные силовые установки, которые должны обеспечивать электропитание машин при выключенном основном двигателе.

С 2017 года британская армия ожидает поставку 589 машин Ajax, которые должны стать основой бронетанковых ударных бригад на ближайшие 30 лет. Полноценное развертывание ББМ откладывается почти десятилетие. В ноябре 2025 года использование Ajax было временно приостановлено, а около 30 военнослужащих пострадали от шума и вибраций в ходе учений на равнине Солсбери, после чего технику вернули на доработку. Ожидается, что парламентский комитет заслушает доклад о «системных институциональных провалах», из-за которых программа стоимостью более 6 млрд фунтов до сих пор не вышла на финишную прямую.