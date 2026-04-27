Названы области, куда ВСУ направили серьезные силы

лава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ для контратак на стыке Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей перебрасывают серьёзные силы.

«Там противник, видя последующие угрозы, бросает достаточно серьёзные силы», — передаёт его слова ТАСС.

Также Пушилин ранее рассказал, что ВС России продвигаются в направлении Доброполья.

Кроме того, он сообщил, что военнослужащий одного из штурмовых подразделений ВС России в одиночку уничтожил три украинских опорных пункта.