Стало известно о новой тактике ВСУ с наземными роботами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют тактику боя, увеличивая использование наземных роботов. Об этом написало издание The Independent.

Командир роты ударных наземных роботизированных комплексов NC13 Николай Зинкевич сообщил, что 3-я отдельная штурмовая бригада намерена заменить порядка 30 процентов своей пехоты беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС). По его мнению, это позволит сократить потери на восточном фронте.

«Мы работаем над моделью, в которой беспилотные наземные аппараты будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, что беспилотные наземные аппараты выполнить не могут», — уточнил он.

Ранее командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что нехватку украинских бойцов планируют компенсировать за счет боевых роботов и дронов. По его мнению, в ближайшее время могли сократить число пехотинцев на линии фронта до 30 процентов.