В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

В начале иранского конфликта Израиль отправил ОАЭ систему противоракетной обороны «Железный купол. Это стало первым случаем развертывания ПВО за пределами США и Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Источник портала рассказали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщался с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и сделал поручение израильской армии. После этого в Эмираты отправили батарею «Железного купола» и несколько десятков израильтян-операторов.

Источники утверждают, что система успешно перехватила десятки иранских ракет. Поставка «Железного купола» была засекречена. Данный шаг укрепил военно-технические связи Израиля и ОАЭ.

Ранее западный аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что даже старые иранские ракеты способны пробить защиту «Железного купола».