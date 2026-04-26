В африканской стране взорвали министра обороны

Министр обороны Мали Садио Камара погиб при подрыве грузовика, начиненного взрывчаткой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в субботу, 25 апреля, рядом с резиденцией министра на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако.

По данным агентства, первоначально власти утверждали, что Камара остался жив после подрыва. Официально его смерть пока не подтверждается.

Ранее сообщалось, что в Мали второй день идут бои между правительственными войсками и боевиками крупнейшей террористической организации в регионе Сахеля JNIM*.

В отражении атак также участвуют бойцы, авиация и бронетехника Африканского корпуса ВС России.

По оценке Le Figaro, нападения стали самыми масштабными из совершенных за последние годы джихадистами и туарегской сепаратистской группировкой «Фронт освобождения Азавада» (FLA) против военной власти Мали.

Представитель малийской армии Сулейман Дембеле отметил, что в ходе столкновений уничтожено порядка 80 террористов, участвовавших в атаке на позиции правительственных войск.

*«Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», запрещена в РФ