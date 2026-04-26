Стало известно о ликвидации украинского кинопродюсера, кастинг-директора и военнослужащей Виктории Бобровой с позывным Цветок. Об этом сообщает aif.ru.

Известно, что Боброва служила офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс». Издание называет Викторию одной из «куколок Зеленского».

Также в публикации говорится о наличии сомнений по поводу ликвидации кинопродюсера.

«Согласно публикациям в украинской прессе, ее ликвидировали 23 апреля, однако это стало известно лишь сегодня. Ни обстоятельства, ни место ее смерти не называются», — пишет СМИ.

При ударе по 21-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, вторгшейся в Курскую область в 2024 году, были уничтожены 10 офицеров, награжденных президентом Владимиром Зеленским.