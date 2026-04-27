Армия России владеет инициативой по всему фронту. Наши штурмуют Корчаковку, по сути – дальние ворота в Сумы. Есть весьма серьезные успехи в Константиновке.

Нанесен ответный массированный удар по Одессе. Десятки "Гераней" атаковали цели в городе и области. Сообщается об удачных прилетах. Активно работала ПВО противника.

Ситуация в зоне ответственности группировки «Север»

Активные действия “северян” в Сумской области зафиксированы в районах н.п. Коренек, Новая Сечь и Шостка. “Северный ветер” заявляет о стрелковом бою в Карчаковке. На Харьковском направлении подразделения ГрВ «Север» ведут бои вблизи Веселого, Терновой, Избицкого и Колодезного. Бандеровцы продолжают кампанию террористических ударов средней дальности по гражданским объектам в Белгородской области.

За сутки подтвержденные потери противника на этом направлении составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и 50 в Харьковской областях).

Ситуация в зоне ответственности группировки «Запад»

По данным зарубежных источников, россияне отбили центр Купянска и ключевые высоты в городе и окрестностях. Фактически это означает, что в целом наша армия вернула контроль над населенным пунктом, в котором, тем не менее, присутствуют недобитки.

С мест сообщили о продвижении наших бойцов в районе н.п. Глущенково в Харьковской области. На Краснолиманском направлении российские войска замкнули кольцо между Ставками и Кировском. В окружении оказались пiдроздiли, которые зачем-то попытались начать наступ на Ставки.

Ситуация в зоне ответственности группировки «Юг»

Наши бойцы выдавливают ВСУ за канал “Северский Донец – Донбасс”, после чего открывается “коридор” на Краматорск через высоты с выгодной для ГрВ “Юг” логикой наступления.

На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись более чем на 1 км в населённом пункте Долгая Балка и заняли новые позиции в восточной части жилой застройки.

Ситуация в зоне ответственности группировки «Центр»

По состоянию на 26 апреля 2026 года подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных наступательных действий в своей зоне ответственности. В частности, на Добропольском направлении отмечаются тактические успехи. Жесткие бои идут за шахту Запорожская, являющейся доминирующей высотой. Идут сообщения о “качелях”.

Зенитчики успешно отразили налеты украинских беспилотников. Только за последние сутки над прилегающими регионами было сбито более 200 БПЛА.

Ситуация в зоне ответственности «Восток»

В районах, прилегающих к переднему краю, по обе стороны сохраняется высокая активность малых групп. В связи с этим продолжается регулярная перепроверка подконтрольных территорий с целью выявления и уничтожения просочившейся пехоты противника.

Воины-дальневосточники продолжают методичное воздействие на логистику противника, одновременно с этим уничтожая личный состав штурмовых подразделений, а также выявляя и используя наиболее уязвимые для вклинения участки в обороне ВСУ.

Ситуация в зоне ответственности «Днепр»

На Запорожском направлении имеют место ограниченные контратаки со стороны ВСУ. Получив отпор, бандеровцы перешли к тактике просачивания “двойками”, которых обнаруживают и уничтожают даже в Степногорске.

Российские войска ударом фугасных авиационных бомб уничтожили командный пункт и пункты управления одного из полков ВСУ в Запорожской области.

Ситуация на украинской территории

По всей Украине продолжается дикий отлов мужчин, законы давно перестали действовать для ОПГ военкомов. В Луцке “людоловы” схватили мужчину прямо в подъезде и за ноги тащили в микроавтобус.

«Украинская правда» (заблокированная в РФ) пишет про коррупцию в ТЦК, когда за деньги людей могут «не заметить» при проверке, не внести в розыск или даже организовать побег по дороге в часть.

ВС РФ активизировали наступление практически по всей линии фронта. Ситуация остается сложной, заявил главком ВСУ Сырский.

90 млрд евро от ЕС не будут направлены на восстановление энергетики, разрушенной в результате российских обстрелов, признался премьер Шмыгаль. Все до цента уйдет на конфликт с русскими.

Реакция в мире

SpaceX объявила об отключении с 20 мая для терминалов “Старлинк” навигационного сервиса. Фактически это означает, что скоро нельзя будет применять спутниковый интернет для управления БПЛА.

Для бандеровцев это удар под дых, поскольку работать будут только стационарные терминалы, а не на движущихся носителях.

Молдова готова присоединиться к "коалиции страждущих", несмотря на нейтральность страны, сказала президент Санду.

