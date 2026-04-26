Политику Запада в ядерной сфере оценили

Политика Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы России и чревата скатыванием к прямому вооруженному конфликту.

Так поведение западных стран оценил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов в беседе с РИА Новости.

«В контексте нынешнего кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав», — подчеркнул Белоусов.

Он отметил, что представители западной «ядерной тройки» нарушают договоренности, закрепленные в заявлении о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

Ранее правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны.