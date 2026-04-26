Названы последствия массированной ночной атаки на Севастополь

Вооружённые силы Украины совершили один из самых массированных налётов на Севастополь.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Российские подразделения противовоздушной обороны и Черноморского флота оперативно отреагировали на ночную угрозу.

Развожаев пояснил, что жертвой вражеских ударов стал один местный житель, ещё четверо граждан получили различные ранения.

По его словам, обломки повредили 34 многоквартирных и 17 частных домов, автомобили, коммерческие помещения, а также спровоцировали возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Ранее сообщалось, что в результате повреждения трубопровода с серной кислотой при атаке БПЛА в Вологодской области пять человек получили химические ожоги и были госпитализированы.