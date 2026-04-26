Названы последствия массированной ночной атаки на Севастополь

ПВО за ночь уничтожила 71 цель над Севастополем, есть погибший и раненые
Вооружённые силы Украины совершили один из самых массированных налётов на Севастополь.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Российские подразделения противовоздушной обороны и Черноморского флота оперативно отреагировали на ночную угрозу.
Развожаев пояснил, что жертвой вражеских ударов стал один местный житель, ещё четверо граждан получили различные ранения.
По его словам, обломки повредили 34 многоквартирных и 17 частных домов, автомобили, коммерческие помещения, а также спровоцировали возгорания сухой травы и лесной подстилки.
